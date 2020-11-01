الإعدام شنقاً لشاب استدرج فتاة وقتلها في ذي قار

2020/11/01 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر مطلع من محافظة ذي قار، اليوم الأحد (01 تشرين الثاني 2020)، بإصدار حكم الإعدام على شاب أقدم على قتل فتاة في المحافظة بعد استدراجها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة الجنايات بالشطرة في محافظة ذي قار، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً على شاب أقدم على قتل فتاة بعد ما استدرجها"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يتبع.



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