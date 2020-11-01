2020/11/01 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستاناعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، في اقليم كردستان، اليوم الاحد (1-11-2020)، تعليق الدوام الرسمي للمدارس في الإقليم، لمدة 30 يوماً.وذكر بيان مقتضب نشرته اللجنة، انه "وبسبب تزايد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، تقرر تعليق الدوام الرسمي للمدارس لمدة شهر كامل".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، امس السبت، تسجيل 689 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا فقد ارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان، إلى 76025 حالة منها 42809 شفاء و2455 وفاة، فيما يتلقى 30761 مصاباً العلاج في المستشفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا في كردستان تعلق دوام المدارس لمدة شهر بسبب ارتفاع أرقام كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا في كردستان تعلق دوام المدارس لمدة شهر بسبب ارتفاع أرقام كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).