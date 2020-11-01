احلام اللامي : الاقتراض الفوري لتوزيع الرواتب يتطلب تعديلا للقانون

2020/11/01 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت نقيب المحامين السابق احلام اللامي ان : الاقتراض الفوري لتوزيع الرواتب يتطلب تعديلا للقانون الخاص بالاقتراض.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : قانون الاقتراض السابق الذي تم تشريعه قد حدد مبالغ لايجوز تجاوزها .واضافت اللامي : كان على المشرع ان يعطي صلاحيات لرئاسة الوزراء بالاقتراض حين الحاجة .مبينة ان على الحكومة ان تسعى لتحسين اقتصاد البلد من اجل الابتعاد عن الدخول في هكذا ازمات.وكان عضو اللجنة المالية جمال كوجر اكد قدرة الحكومة على الاقتراض الفوري وتوزيع الرواتب لحين تشريع القانون الخاص بالاقتراض.واضاف يبدو ان الحكومة تريد استحصال موافقة البرلمان على القانون لكي ترتاح على الاقل للاشهر الثلاثة المقبلة./انتهى3

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