اياد بنيان يستقبلُ وفد المجلس الرياضي للاتحاد الوطني الكردستاني

2020/11/01 | 14:06 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ استقبلَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، اليوم الأحد وفداَ من المجلس الرياضي للاتحاد الوطني الكردستاني.وأكدَ الوفد جاهزيته لاستضافة الدورات الإدارية والفنية في الإقليم، وكذلك لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية، وتوفير أفضل الأجواء لها قبل المشاركات الدولية.من جانبه أكدَ بنيان دعمه الكبير للرياضة والرياضيين في إقليم كردستان كحال بقية محافظات العراق كونهم يقفون على مسافة واحدة في الهيئة التطبيعية التي تهدف للاستفادة من جميع الكفاءات الفنية والإدارية./انتهى

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