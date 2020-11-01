العراق يتبوأ المرتبة الأولى في استيراد السلع الايرانية

2020/11/01 | 14:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، تبوأ العراق المرتبة الاولى في استيراد السلع الايرانية من الفترة 20 آذار/مارس وحتى 20 تشرين الأول /اكتوبر 2020....

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