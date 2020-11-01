2020/11/01 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – تنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتأثر المملكة تدريجيا واعتباراً من ساعات الظهيرة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.



وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس الاردن : عدم ستقرار جوي وأمطار رعدية خلال اليومين المقبلين وكالة الصحافة المستقلة.

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