التطبيعية تعلن مواعيد الدور الرابع من كأس العراق

2020/11/01 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور الرابع من بطولة كأس العراق.

وضمن منافسات مجموعة بغداد، سيواجه حيفا فريق الاثير، بينما يلاقي المصافي فريق المرور، فيما يلاعب الكاظمية فريق جنائن بابل.

اما في المجموعة الجنوبية، سيلاقي الهندية فريق النور ويلاعب المعقل فريق بابل.

وفي المجموعة الشمالية، يلاقي فريق الامواج الموصلي فريق بلد.

وستقام جميع المباريات بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهراً.



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