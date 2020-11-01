ماس صديق للبيئة “مصنوع بالكامل من الهواء”

2020/11/01 | 14:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..وضع مليونير بريطاني وخبير بيئي خططا لإنشاء ماس “مصنوع بالكامل من السماء” باستخدام الكربون الممتص من الهواء.وقام خبير البيئة ديل فينس، مؤسس شركة الطاقة الخضراء Ecotricity ورئيس نادي كرة القدم Forest Green Rovers، بتطوير ماس صديق للبيئة عن طريق امتصاص الكربون من الهواء، يطلق عليهم اسم Sky وتستخدم العملية منشأة للتعدين في السماء لسحب الكربون من الغلاف الجوي، حيث توفر الرياح والشمس الطاقة.



وتعيد العملية أيضا استخدام مياه الأمطار المجمعة.وتقول الشركة إن هذه العملية هي وسيلة لتحدي التعدين التقليدي للماس، الذي يتسبب في أضرار لكوكب الأرض.واستغرق الفريق أكثر من خمس سنوات للحصول على التقنية الصحيحة، ما يضمن أنها متطابقة ماديا وكيميائيا مع الماس المستخرج من الأرض.ويستغرق تصنيع الماس الصديق للبيئة، المعتمد من المعهد الدولي للأحجار الكريمة، أسبوعين.وتستخدم “التكنولوجيا الخضراء” ثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه مباشرة من الغلاف الجوي لتكوين الماس، وهو مطابق كيميائيا للماس المستخرج من الأرض، باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع المياه التي يتم جمعها من الأمطار.والنتيجة هي “أول ماسة عديمة التأثير في العالم”، وفقا لفينس، ويمكنها حتى المساعدة في تنظيف الهواء عن طريق إزالة ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي.وقال فينس: “صنع الماس من السماء، من الهواء الذي نتنفسه، فكرة سحرية ومثيرة، إنها الكيمياء الحديثة.



لسنا بحاجة لتعدين الأرض للحصول على الماس، يمكننا التنقيب في السماء”.وأشار فينس إلى أنه لم يقرر بعد سعر الأحجار الكريمة التي تراعي المناخ، والتي تم اعتمادها من قبل المعهد الدولي للأحجار الكريمة.وتزداد شعبية الماس المصنوع في المختبر مع تزايد الوعي بالتأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي لصناعة التعدين.انتهى / 25م

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