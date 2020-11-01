أسيل عمران تكشف سبب هجومها على رامز جلال.. شاهد

2020/11/01 | 14:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- اكدت الفنانة السعودية أسيل عمران أنها سعيدة بكل خطواتها في عالم الفن، وتشعر بالرضا عن كل ما حققته.



وقالت أسيل عمران ، حول ما تردد عن عملها مع النجم المصري تامر حسني: “مجرد فكرة لم تتحول لواقع ملموس، وليس صحيحا أن هناك ممثلة عربية جاءت بديلا لي في فيلمه الأخير، فأنا أنتظر العمل المناسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسيل عمران تكشف سبب هجومها على رامز جلال..



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