مستشار البارزاني يتهم العبادي بسرقة 45 مليار دولار من ميزانية كردستان

2020/11/01 | 14:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..هاجم كفاح محمود المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، الاحد، رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على خلفية انتقاده للاتفاقات الأخيرة بين بغداد واربيل ، متهما إياه بسرقة 45 مليار دولار من ميزانية كردستان .وقال محمود في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” واطلعت عليه /المعلومة/، «يبدو أن البعض لا يزال يفكر بعقلية استخدام القوات المسلحة لفض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات، كما فعل السيد حيدر العبادي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 حينما استخدم القوات المسلحة في اجتياح كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي تخضع لحكم المادة 140 من الدستور التي لم تنجز بسبب سياساته وسياسة من سبقوه».وأوضح أن «التخادم الذي يتحدث عنه العبادي كان بين العراقيين أنفسهم وليس تخادما مع الجنرالات والخبراء الأجانب كما فعل هو في استقدامهم لاجتياح مناطق عراقية فيها مواطنون عراقيون آمنون سواء في كركوك أو سنجار وخانقين».وأضاف أن «اتفاق الإقليم والحكومة الاتحادية وضمنه ما حصل في سنجار وضع حدا لتلك السلوكيات الخاطئة التي دمرت هذه المدينة من خلال استقدام عناصر مسلحة من دول أجنبية كسوريا وتركيا، وتحديدا مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي».وتابع محمود «للأسف العبادي ما يزال يفكر بتلك العقلية التي أدت بالعراق إلى هذا الإفلاس والفشل السياسي.



أربع سنوات حكم العراق هو ومن سبقه لم يتقدم العراق قيد أنملة إلى الأمام، بل فرض على إقليم كردستان حصارا وسرقوا حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية لأكثر من خمس سنوات والتي بلغت نحو 45 مليار دولار”، مبينا أنه “لا يعرف أي عراقي أين ذهبت تلك المليارات”.



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