مقتل شخصين بهجمات في كندا

2020/11/01 | 14:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل شخصان على الأقل فيما جرح خمسة آخرون، الاحد، في هجمات نفذها في مدينة كيبيك الكندية شاب مسلح بالسيف تم توقيفه، وفق ما أعلنت الشرطة.ووفق وكالة “فرانس برس” قال المتحدث باسم الشرطة إيتيان دويون في مؤتمر صحافي إن الهجمات وقعت في ساعة متأخرة من مساء السبت في مدينة كيبيك القديمة وتم توقيف المشتبه به.وأوضحت أن “رجل في منتصف العشرينات من عمره” مسلح بسيف ويرتدي أزياء من “العصور الوسطى”، ولم يحدد الناطق أسباب هذه الهجمات التي وقعت في عيد الهالوين.



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