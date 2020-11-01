2020/11/01 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن انجاز اعمال اصلاح تخسفين بخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار وتباشر اعمال اصلاح تخسف جديد.وقالت الامانة في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: ان “ملاكات دائرة بلدية الدورة انجزت اعمال اصلاح تخسفين بخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار الاول ضمن المحلة (850) بطول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد أصلحت تخسفين جديدين بقاطع الدورة المركز الخبري الوطني.

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