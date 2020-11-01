شركة صينية تنجز حفر أول بئر نفطي في ديالى منذ نصف قرن

2020/11/01 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادكشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، بان شركة صينية غادرت الرقعة الاستكشافية الثامنة شرق المحافظة بعد إنجازها حفر أول بئر منذ نصف قرن.

وقال مدير ناحية قزانية (96كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في تصريح صحفي،ان “كوادر الشركة الصينية التي حفرت اول بئر نفطي في الرقعة الاستكشافية الثامنة في اطراف قزانية غادرت بالكامل الرقعة بعد الانتهاء من حفر اول بئر نفطي في ديالى منذ نصف قرن”، مبينا أن “الشركة اغلقت البئر بشكل تام مع وجود كادر حراسة”.

واضاف الخزاعي،ان “الرقعة الاستشكافية الثامنة والتي تمتد 80% منها في حدود ديالى ضمن ناحية قزانية والمتبقي ضمن حدود واسط توقف التنقيب بها من قبل شركة باكستان بترليوم وهي صاحب رخصة الاستكشاف الرسمي منذ 8 اشهر تقريبا عقب بروز حائجة كورونا”.

وأوضح، أن “الرقعة وهي كبيرة جدا تشير الدلائل الى انها تضم الكثير من الاحتياطات النفطية والغازية وسط امل بان تسهم في انتعاش اقتصادي لمناطق تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة”.

وتمتد الرقعة الاستكشافية الثامنة بين ديالى وواسط وتم العمل بها منذ 3 سنوات من قبل شركة باكستان بتروليون بالاضافة الى شركات ثانوية اخرى ومنها الصينية.

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