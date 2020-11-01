تعرف على اسعار الذهب في العراق لليوم الاحد

2020/11/01 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تنشر وكالة الصحافة المستقلة اسعار الذهب في العراقي لليوم الاحد الموافق 01/11/2020، علما بأن الاسعار غير شاملة لأجور العمل ( الصياغة ).



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