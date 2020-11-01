واشنطن تتخذ تحصينات خشية اندلاع عنف عقب الانتخابات الرئاسية

2020/11/01 | 14:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وسط ضجيج أصوات المطارق وأعمال تركيب قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تعمل متاجر عدة في وسط واشنطن على تحصين واجهاتها بألواح خشبية خوفا من حصول مظاهرات تتطور إلى أعمال عنف في يوم الاقتراع أو بعده، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.في وسط المدينة، تتناوب فرق من العمال في أنحاء الشارع في محيط مباني المكاتب «داون تاون دي سي»، في مؤشر على التوتر السائد في كل أنحاء البلاد مع اقتراب الانتخابات.



وفي حال تقارب النتائج بشكل كبير أو تأخرها، يخشى البعض حصول سيناريوهات كارثية يقوم فيها أنصار المرشحين بالنزول إلى الشارع أو حتى حمل السلاح.



ولم تكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطمئنة عندما رفض مرات عدة أن يقول بوضوح إنه سيسلم السلطة بشكل سلمي في حال هزيمته في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).ويقول شون أنغر، وهو مدير ورشة لشركة من ماريلاند توظف نحو ستين شخصا، إنه عمل على تحصين ما لا يقل عن عشرين مبنى في الأيام القليلة الماضية، في خدمة تكلف بضعة آلاف من الدولارات.



ويضيف بينما كان يقف على مسافة قريبة من زملائه الذين يسمرون الألواح الكبيرة المقطوعة في مكانها.



«فعلنا هذا أثناء أعمال الشغب قبل بضعة أشهر».هذه الشوارع المغلقة تعيد إلى سكان واشنطن ذكرى حزينة، فقد اتخذت إجراءات الحماية نفسها في الربيع خلال المظاهرات الكبرى المناهضة للعنصرية التي تخلل بعضها أعمال عنف ونهب.



وانسحب كثيرون من المكان قبل بضعة أسابيع فقط.ويقول كوستا أباتزيس، وهو صاحب متجر لبيع الملابس الرجالية يقع على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض: «كسرت لدينا واجهة في أول ليلة من المظاهرات وحصلت أضرار في كل الشارع».



ويضيف أمام الألواح الخشبية البنية اللون الكبيرة «أكره أن أرى ذلك، لكن هذا أفضل من الاضطرار بالقيام بأي عملية استبدال واجهة مرورا بشركة التأمين».



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