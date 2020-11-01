شيوخ عرب كركوك ينتقدون آلية تقسيم الدوائر ويحذرون من ضياع الأصوات

2020/11/01 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مجلس شيوخ ووجهاء عرب كركوك تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة إلى ثلاث دوائر انتخابية، محذرين من تفتيت المكون العربي داخل المحافظة.

وحذر البيان الصادر عن المجلس من أن الآلية المتبعة بتقسيم الدوائر وفقا لقانون الانتخابات قد تكون سببا في ضياع عشرات الأصوات للمكون العربي على حساب المكونات الأخرى في المحافظة.

وذكر البيان أنه كان الأجدر بمن وضع التقسيم أن يُنشئ دائرة انتخابية خاصة بالمكون العربي تجمع قضاء الدبس ومركز كركوك بمناطقها العربية الكبيرة بما لا يقل عن ثلاثة مقاعد تكون حصرا للعرب، بشكل يحقق العدالة التي ترضي الرأي العام العربي، وفقا للبيان.

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