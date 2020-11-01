2020/11/01 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة في اقليم كردستان يوم الاحد ان اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا قررت تعليق الدوام في المدارس للمراحل الدراسية كافة لمدة شهر كامل.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في تصريح صحفي، إنه تقرر تعليق الدوام وبشكل مؤقت في المدارس وللمراحل كافة لغاية 1 – 12 – 2020.

واضاف ان هذا القرار جاء بعد اصابة اعداد كبيرة من التدريسيين والطلبة بفيروس كورونا.

وكان وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد قد كشف امس السبت عن إصابة عدد كبير بين صفوف التدريسيين والطلبة بفيروس كورونا لمباشرتهم الدراسة في المراكز التعليمية.

واعلن حمه سعيد يوم الثلاثاء ان الوزارة لن تتوانى عن اغلاق ابواب المدارس اذا استوجب الامر ذلك حفاظا على ارواح الطلبة والكوادر التدريسية من الإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناطق عراقية تدشن اولى مراحل العودة للاغلاق بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناطق عراقية تدشن اولى مراحل العودة للاغلاق بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).