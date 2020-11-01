2020/11/01 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت نقابة المحامين العراقيين، على ضرورة التصدي لما تمارسه بعض المجموعات التي يديرها محامون من أمور غير قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

النقابة أصدرت بيانا علقت فيه على صدور ممارسات غير مسؤولة يترتب عليها أضرار على النقابة والمحامين، تنجم عن إساءات في مجاميع على الفيسبوك تدار من قبل محامين وتستهدف مهنة المحاماة، مبينة أنها أصدرت قرارا أمهلت من خلاله تلك المجاميع لغاية العاشر من الشهر الجاري لإغلاق تلك الكروبات وأرشفتها وعدم تفعيلها، في حين أكدت النقابة ان قسم الإعلام لديها سيقوم بأعمال الرصد لمرتكبي تلك المخالفات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبتهم مهنيا أو جزائيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن مجاميع على الفيسبوك يديرها محامون وتسيء لمهنة المحاماة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المحامين تصدر بيانا بشأن مجاميع على الفيسبوك يديرها محامون وتسيء لمهنة المحاماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).