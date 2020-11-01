التربية تحدد آلية بدء العام الدراسي.. تقليص المناهج وتحديد أعداد الطلبة

2020/11/01 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التربية عدد الطلبة المسموح بتواجدهم في الصف الواحد، وعدد أيام الدوام الأسبوعي، خلال الفصل الدراسي الذي من المقرر ان ينطلق في منتصف تشرين الثاني الحالي.

وأكدت وزارة التربية تقليص بعض المواد العلمية، واستخدام برامج التلفزيون التربوي، موضحة ان تواجد الطلبة في المدارس سيكون يومين الى ثلاثة أيام في الأسبوع، لاسيما طلبة السادس الإعدادي والمراحل الأولى للصفوف الاول والثاني والثالث.

واوضحت ان عدد الطلبة سيكون بين ثمانية الى عشرة طلاب في القاعات الصغيرة، بينما سيصل العدد الى خمسة عشر طالبا في القاعات الكبيرة.

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