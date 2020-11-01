مقتل مدني بهجوم مسلح غربي ميسان

2020/11/01 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بان مدنيا قتل على يد مسلحين مجهولين غربي محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار تجاه مدني في منطقة أبو رمانة غربي ميسان".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

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