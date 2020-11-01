2020/11/01 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال دبلوماسي إماراتي “بارز”، لصحيفة إسرائيلية، إن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، تلقت تبرعات بملايين الدولارات من “مؤيدين مسلمين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبلوماسي إماراتي: ترامب تلقى ملايين الدولارات من “مؤيدين مسلمين” وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسي إماراتي: ترامب تلقى ملايين الدولارات من “مؤيدين مسلمين”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبلوماسي إماراتي: ترامب تلقى ملايين الدولارات من “مؤيدين مسلمين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).