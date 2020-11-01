الإعلان عن نتائج القبولات في جامعات اقليم كردستان

2020/11/01 | 14:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باقليم كردستان العراق اليوم عن موعد إعلان نتائج القبولات في جامعات الإقليم وذلك في الساعة الرابعة من عصر اليوم.هذا وقدم هذا العام 54296 طالب الى جامعات الاقليم، تم قبول 47178 طالب و7118 طالب لم يتم قبولهم لقلة معدلاتهم وبقي 8119 مقعد شاغر، من الممكن ان …

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