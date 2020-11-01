إقليم كردستان يعلق دوام الطلبة في المدارس مؤقتاً

2020/11/01 | 14:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل بعد ان قررت وزارة التربية باقليم كردستان بدء العام الدراسي قبل حوالي شهر بدوام اعتيادي للصف الاول والثاني ابتدائي والصف الثاني عشر الاعدادي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، قررت اليوم تعليق الدوام حتى 1 ديسمبر المقبل.وكشف اقليم كردستان عن تعليق الدوام في المدارس ولكافة الصفوف حتى شهر ديسمبر وبعد ذلك سيتم …

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