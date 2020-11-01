مسؤول في حكومة كردستان يوضح لـ’ناس’ حول قرار تأجيل العام الدراسيّ

2020/11/01 | 14:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، تأجيل العام الدراسي الجديد لمدة 30 يوما.



وقال المتحدث باسم الوزارة اسو حويزي في تصريح لـ "ناس كورد"، (1 تشرين الثاني 2020)، إن "الهيئة العليا لمواجهة کورونا عقدت اجتماعا وقررت تعليق عملية التعليم بشكل كامل حتى الأول من كانون الأول القادم"، مؤكداً أن القرار يشمل "جميع مراحل التعليم العام والخاص".

وأضاف، أن "اجتماعاً آخراً سيعقد في 1/12 2021 من أجل تقييم الوضع وحسم استئناف الدراسة أو عدمها".

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