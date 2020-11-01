مصدر نيابي: الاول من الشهر المقبل عودة الجماهير الى المدرجات

2020/11/01 | 14:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر نيابي، الاحد، بأن الجماهير ستعود الى مدرجات الملاعب العراقيةفي الاول من كانون الاول المقبل.

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