التربية للفرات نيوز: المباشرة بتوزيع الكتب ودوام العام الدراسي وفقا لهذه الشروط

2020/11/01 | 14:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تحديد موعد مبدئي لانطلاق العام الدراسي الجديد 2020 – 2020 وفقا لجملة من الشروط .

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