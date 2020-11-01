التلفزيون الرسمي العراقي ينفي منع المذيعات

2020/11/01 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شبكة الإعلام العراقي، يوم الاحد،

منع المذيعات المحجبات من الظهور على

شاشة القناة الرسمية (العراقية)، مشيرة

إلى أن "حقيقة" الأمر يتعلق بدورة

برامجية جديدة، فيما أكدت أن ثوابت

الدين الإسلامي "خط أحم

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