75 بالمئة من أندية الدوري الإيطالي تعجز عن دفع رواتب اللاعبين

2020/11/01 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية ،اليوم الأحد، أن 15

من أصل 20 ناديا بدوري الدرجة الأولى

الإيطالي لكرة القدم تعجز عن دفع رواتب

لاعبيها لشهر نوفمبر.

وقالت صحيفتا "ال كوريري ديللو سبورت"

الإيطالية بحسب تقرير لصحيفة

ف

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