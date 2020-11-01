اخبار غير سارة للمتقاعدين بعد حديث عن موعد صرف الرواتب

2020/11/01 | 14:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نفت هيئة التقاعد الوطنية، يوم الأحد، وجود موعد محدد لتوزيع رواتب المتقاعدين، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في المواقع عن تحديد موعد للصرف غير حقيقي.

وقال مصدر مطلع في الهيئة أن “هيئة التقاعد تنتظر إشعاراً من وزارة المالية بتوفير السيولة المالية ومن بعدها يحدد موعداً لصرف الرواتب”.

وأكد المصدر أنه “لا يوجد موعد محدد لصرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول المنصرم، والأنباء التي تتحدث عن موعد الصرف غير حقيقية”.

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