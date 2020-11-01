ميسان: انجاز اكثر من 20 فيلما للأطفال

2020/11/01 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ميسان -واع - شذى السوداني

أنجزت مديرية الرياضه والشباب في ميسان صناعة أكثر من 20 فيلما للأطفال فيما أطلقت مشروع تمكين الشباب.

وقال مدير مديرية الرياضة والشباب في ميسان شريف غياض البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاحد، إن "المديرية أنجزت صناعة أكثر من 20 فيلما موجه للأطفال بهدف توعية وإرشاد الأطفال تربويا وتعليميا ،ويتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرض إرسال رسائل للطفولة في زمن كورونا".

واضاف، ان "المديرية أطلقت مشروع تمكين الشباب بالشراكة مع منظمة اليونسيف الدولية وبإشراف محافظة ميسان وبالتعاون مع دائرة صحة ميسان وإقامة ورش عمل للتعريف والوقاية من فايروس كورونا".

وتابع البخاتي، ان "المديرية نفذت العديد من الورش للرسم والمسرح العائلي في بيوت عوائل الأطفال ومسرح دمى للأطفال لخلق أجواء جميلة للأطفال في ظل الحظر المفروض وقائيا على العوائل".

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