2020/11/01 | 14:54 - المصدر: عين العراق

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الأحد 1 نوفمبر 2020 | 02:24 مساءً | عدد القراءات : 19

المنافذ الحدودية تضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهئية في بيان ، انه "بناء على المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات تمكنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاوية بداخلها أدوية بشرية معدة للتهريب".

واضافت، انه "تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والكشف على الحاوية تبين صحة المعلومات الواردة، وختمها بالختم الجمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها

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