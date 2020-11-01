حركة النجباء ترفض تجديد عقد شركة “سيركو” البريطانية

2020/11/01 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – رفضت حركة النجباء المرتبطة بايران، الاحد، محاولة تجديد عقد شركة “سيركو” البريطانية لخدمة الملاحة الجوية في العراق.



وقال نائب الأمين العام للنجباء نصر الشمري، في بيان مقتضب “سنواجه وبحزم محاولة تجديد عقد شركة سيركو البريطانية المهيمنة على الأجواء العراقية”.



وأضاف الشمري، بالقول”في العراق كوادر وطنية مدربة وكفوءة وجاهزة للعمل ولسنا بحاجة للأجنبي”.



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