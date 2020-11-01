2020/11/01 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعلن نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، أن البرلمان سيوافق على قانون الاقتراض الثاني لكن بمبلغ محدد وليس الذي تطلبه الحكومة، داعيا الحكومة إلى مفاتحة أوبك للحصول على استثناء من اتفاق أوبك بلس.



وقال السامرائي، أن الحكومة العراقية لن تستطيع الحصول على قروض خارجية بقيمة 5 مليارات دولار، مبينا أن قانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية : البرلمان سيوافق على قانون الاقتراض الثاني لكن بمبلغ محدد وكالة الصحافة المستقلة.

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