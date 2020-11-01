مجموعة مسلحة تهاجم شقيق محامي الطائفة الكلدانية والارمنية والكاثوليك في العراق

2020/11/01 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وكيل ومستشار الطائفة الكلدانية والارمنية والكاثوليك في العراق، المحامي احمد حاتم الشرع، أن مجموعة مسلحة هاجمت شقيقه عادل حاتم الشرع واصابته بطلق ناري.

وقالت المصادر إن عشرة مسلحين يقودهم أحد قادة الجماعات المنفلتة قاموا وفي الساعة الثانية عشرة ليلا، بإطلاق النار على الشركة العائدة للمحامي والمركبات التابعة لها، مما أدى الى إصابة شقيق المحامي، مبينة ان سبب اقدام المسلحين على ذلك الفعل هو قيام المحامي أحمد الشرع باسترجاع عقارات وحقوق المسيحين المغصوبة من قبل المجاميع المسلحة، إضافة الى توكله عن حقوق المسيحيين.

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