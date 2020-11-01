مصدر يؤكد : استمرار ايقاف صرف رواتب الموظفين لشهر 10

2020/11/01 | 15:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / -افاد مصدر مسؤول في وزارة المالية، الاحد ، بصدور تعليمات بعدم صرف اي صك لرواتب دوائر الدولة.



وقال المصدر، ان”التعليمات تؤكد على استمرار ايقاف صرف الرواتب لشهر تشرين الاول لموظفي الدولة وعدم انجاز اي صك يدوي لرواتب موظفي الدولة بما فيها دوائر الممولة ذاتيا على الرغم من انها مستقلة ماليا ولديها حسابات مصرفية […]

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