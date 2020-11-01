امانة بغداد تنجز اعمال اصلاح تخسفين وتباشر اصلاح تخسفين جديدين بقاطع الدورة

2020/11/01 | 15:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انجزت امانة بغداد، الاحد، اعمال اصلاح تخسفين بخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار وتباشر اعمال اصلاح تخسف جديد .

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