البورصة السعودية تفقد اكثر من 130 مليار دولار من قيمتها السوقية

2020/11/01 | 15:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت القيمة السوقية للبورصة السعودية، نحو 130.6 مليار دولار خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مدفوعة بتضرر أسعار النفط الذي أثر سلبا على سهم عملاق النفط السعودي “أرامكو”.

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