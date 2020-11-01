2020/11/01 | 15:05 - المصدر: العربي الجديد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدل بالعراق بعد إقرار قانون يمنح المسؤولين شهادات خارج الضوابط) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جدل بالعراق بعد إقرار قانون يمنح المسؤولين شهادات خارج الضوابط
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدل بالعراق بعد إقرار قانون يمنح المسؤولين شهادات خارج الضوابط) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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