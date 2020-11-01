2020/11/01 | 15:05 - المصدر: العربي الجديد

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جدل بالعراق بعد إقرار قانون يمنح المسؤولين شهادات خارج الضوابط

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