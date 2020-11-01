2020/11/01 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

اعلن نادي النفط الرياضي، نقل مبارياته على ملعب الشعب الدولي بدلاً من ملعبه السابق.

وقال عضو ادارة النفط مشتاق كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي النفط قررت نقل ملعب النادي من ملعب النفط القديم الى ملعب الشعب الدولي”.

واوضح أن “ادارة النادي تتضامن مع مطالب التطبيعية لإنجاح الدوري و إظهاره بصورة اجمل من خلال اختيار مرخصة تساهم في انجاح البطولة”.

يذكر ان نادي النفط كان قد اختبار ملعبه ارضاً له للعب في الدوري الممتاز.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ملعب الشعب” ارضاً لنادي النفط في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ملعب الشعب” ارضاً لنادي النفط في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).