أكثر من ألف إصابة جديدة.. الموقف الوبائي اليومي لكورونا في إقليم كوردستان

2020/11/01 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

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مركز للعلاج من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الأحد، تسجيل نحو 1054 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 28 حالة وفاة في عموم محافظات الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، 1 تشرين الثاني 2020، أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6740 عملية فحص شخصت خلالها 1054 إصابة جديدة توزعت كالتالي، 398 إصابة في أربيل، و 202 في السليمانية و 41 في كرميان و16 في رابرين و 384 في دهوك و 27 في حلبجة.

كما توزعت حالات الشفاءالـ 503 كالآتي : أربيل 114، السليمانية 25 وكرميان 32 ودهوك 312 وحلبجة 13.

كما تم تسجيل 28 وفاة منها 8 في السليمانية، إدارة رابرين 4، و ودهوك 10 وأربيل 5، وحلبجة 1.

وبذلك وصل عدد الإصابات الكلي في إقليم كوردستان، إلى 77079 إصابة شفي منها 43345 حالة فيما توفي 2483 شخصا.

ر.إ

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