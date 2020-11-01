"لا يحتسب صوت الغائبين".. أميركية تدلي بصوتها قبل وفاتها بالسرطان

2020/11/01 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الشابة أمبر فلوغوفت (20 عاماً)، بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بالرغم من معاناتها مع مرض سرطان العظام، الذي لم يمنعها من إرسال بطاقة الاقتراع عبر البريد، إلا أنّ سرعان ما توفيت في أواخر سبتمبر الماضي، ما سيؤدي إلى إلغاء صوتها، بحسب موقع "سي.أن.أن".

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