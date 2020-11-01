الرئاسة المشتركة: حل المشاكل مع بغداد في ضوء الدستور

2020/11/01 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، القنصل الهولندي في العراق ميشيل رينتينر والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء، بحث الجانبان مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية، بتبادل وجهات النظر، مؤكدين على استمرار دعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لتطوير العلاقات مع هولندا، وتوسيع العلاقات من اجل المصلحة العليا لشعب كوردستان، وخلال اللقاء ايضا، اكدت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، على سياسية التوازن والشراكة الحقيقية، في القرار والحكم، معلنة ان متغيرات الاوضاع، تتطلب الاجتماع على المسائل وحل المشاكل مع بغداد في ضوء مقررات الدستور والقانون.

الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني اكدت ايضا، ادارة افضل توافق متطلبات شعب كوردستان وتحسين الاوضاع ومعالجة الازمات.

الجانبان بحثا ايضا باهمية، مخاطر فلول داعش الارهابي في العراق، مؤكدين على استمرار التنسيق والتعاون بين قوات اقليم كوردستان والتحالف الدولي من اجل استتباب الامن والاستقرار بشكل افضل في المنطقة.

PUKmedia ترجمة‌

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