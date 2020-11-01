قيادي في العصائب يهاجم الحكومة مجدداً: ألغت اتفاقيات الصين.. ووقعت مع مصر ’الفقيرة’!

2020/11/01 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم حسن سالم القيادي في كتلة صادقون الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، الأحد، اتفاقية "النفط مقابل الإعمار"، التي عقدها الجانب العراقي مع مصر مؤخراً.



وقال سالم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الثاني 2020)، "نستهجن تصرفات الحكومة المتخبطة وآخرها الاتفاقية مع مصر (النفط مقابل الإعمار) التي تعتبر من الدول الفقيرة وقد لجأت الى عقد 4 اتفاقيات مع الصين لأجل الإعمار".

واضاف، "نستغرب من حكومة تدمر بلدها لأجل إنعاش اقتصاد بلدان أخرى فتقوم بالغاء اتفاقية الصين اتفاقية تطور وإعمار وازدهار العراق، وتتجه إلى اتفاقية مع مصر الفقيرة التي هي بحاجة إلى الإعمار، والأدهى من ذلك جعل قناة السويس بديلا عن ميناء الفاو".

وطالب سالم، البرلمان والقوى السياسية "الوطنية إلى الوقوف بشدة ضد هذه الاتفاقية وإلغائها وتفعيل الاتفاقية الصينية العراقية والإصرار على إكمال انجاز ميناء الفاو".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في وقت سابق، تفاصيل مذكرات التفاهم الجديدة التي وقعتها الحكومة العراقية مع مصر، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للعراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، أنه "تضمنت مراسم الحفل الرسمية التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات، النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية".

وتابع، "حيث وقّع وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، ووزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء".

واضاف، "كما وقّع وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، مع وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط".

وبين، "كما وقّع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبد السلام، مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية، حيث وقّعت عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط".

وفي مجال البيئة، وقّع وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، مع وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، حسبما ذكر البيان.

واشار البيان إلى أنه "وفي المجال الصحي، تم توقيع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، وعن الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط".

وتابع، "وفي مجال النقل وقّع وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر ووزير النقل المصري كامل الوزير، اتفاقية النقل البحري".

وبين، "كما وقّعت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، نازنين محمد وسو، ووزير النقل المصري كامل الوزير، مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقّعها عن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار".

واردف، أنه "في المجال التجاري، وقّع وزير التجارة العراقي علاء أحمد حسن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض".

وفي المجال الصناعي وقّع كل من وزير الصناعة العراقي، منهل محمود عبد الرحمن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، كما وقّعا بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وفقا للبيان.

وقال البيان، "كما وقّع وزير الصناعة العراقي، منهل محمود عبد الرحمن، والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أحمد سمير فرج، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك".

واضاف، "ووقّعت رئيسة هيئة الاستثمار العراقي، سها النجار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبد الوهاب، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار"، موضحاً أنه "تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصري ، وقّعه عن الجانب العراقي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح علي الساعدي، وعن الجانب المصري رئيس اتحاد الصناعات المصري، محمد زكي السويدي".

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