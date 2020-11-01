الإطاحة بإرهابي في كركوك بحوزته قاعدة بيانات لداعش

2020/11/01 | 15:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : كركوك} تمكنت قوة أمنية من الشرطة الاتحادية ،الاحد ، من القاء القبض على إرهابي بحوزته قاعدة بيانات لداعش.

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