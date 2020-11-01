صحيفة : ترامب اليوم صار قريبًا من الفوز بالانتخابات الأمريكية

2020/11/01 | 15:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- في تقدمٍ لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهر استطلاع رأي، ارتفاع في عدد مؤيديه عما كانت تقوله نتائج الاستطلاعات السابقة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



وقل الفارق بين المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ومنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لأقل من 5 نقاط تقريبًا في السباق الرئاسي، وذلك بعدما كان الفارق أكبر […]

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