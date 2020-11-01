2020/11/01 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 18665 إصابة و245 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان انه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 18665 حالة مؤكدة حديثة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في 85 منطقة، بما في ذلك 4640 حالة تم اكتشافها (24.9%) دون آثار سريرية"، منوها إلى أن العدد الإجمالي للحالات ارتفع لـ1636781".

وأضاف: "أكدنا 245 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس في أنحاء روسيا منذ ظهور الوباء 28235 شخصا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: تسجيل 18665 إصابة و245 وفاة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: تسجيل 18665 إصابة و245 وفاة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).