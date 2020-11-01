محكمة استئناف كربلاء تباشر باجراء عقود الزواج الكترونيا

2020/11/01 | 15:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء..

اعلنت محكمة استئناف كربلاء مباشرتها باجراء عقود الزواج الكترونيا عبر استمارة اطلقت بموقع مجلس القضاء الاعلى.

وقال الناطق الرسمي بأسم المحكمة القاضي محمد ميري لوكالة /المعلومة/، ان “محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء باشرت باستلام طلبات عقود الزواج عن طريق الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى، بهدف تقليل الروتين والازدحامات داخل المحكمة وتسهيل عملية العقود”.

واضاف ميري انه “بامكان الزوجين التوجه الى المؤسسات الصحية لاجراء فحوصات الدم واكمال المستمسكات وارسالها الى الموقع عبر الاستمارة الخاصة بعقد الزواج، خلافا لما سبق حيث كانت المحكمة تزود الزوجين بكتاب الى المؤسسات الصحية لاجراء الفحوصات ومن ثم باقي الاجراءات”.

واشار الى ان “المحكمة تشعر الزوجين عن طريق رسالة نصية بموعد مراجعة المحكمة للمثول امام قاضي الاحوال الشخصية لاكمال العقد”.انتهى ٢٥ ش

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