ميسان: انجاز اكثر من 20 فيلما للأطفال

2020/11/01 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ميسان-اين]أنجزت مديرية الرياضه والشباب في ميسان صناعة أكثر من 20 فيلما للأطفال فيما أطلقت مشروع تمكين الشباب.

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