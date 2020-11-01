2020/11/01 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات إقليم كردستان، تعليق الدوام بالمدارس بجميع المراحل بشكل مؤقت، في إجراء يهدف للحد من تفشي فيروس كورونا.

اللجنة العليا التي شكلتها حكومة إقليم كردستان لمواجهة الوباء أكدت انها عقدت اجتماعا ضم عددا من الجهات المعنية، قررت خلاله تعليق الدوام بجميع المراحل الدراسية لمدة شهر واحد، يبدأ من اليوم ولغاية الأول من كانون الأول المقبل، على خلفية اكتشاف إصابة عدد من الطلبة والتدريسيين بالفيروس.

ومما يجدر ذكره ان وزارة التربية بحكومة الإقليم كانت قد لجأت منذ بداية السنة الدراسية، الى نظام التعليم الالكتروني عن بعد، مستثنية من ذلك صفوف الأول والثاني والثاني عشر، والتي تتطلب مناهجها تواجد الطلبة داخل القاعات الدراسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يعلق الدوام بالمدارس لمدة شهر للحد من تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يعلق الدوام بالمدارس لمدة شهر للحد من تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).