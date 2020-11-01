مفاجأة.. نادٍ وحيد طلب ضم بيريسيتش من الإنتر

2020/11/01 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن العرض الوحيد الذي تلقاه الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح إنتر ميلان، للرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولعب بيريسيتش مع بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى إنتر هذا الموسم.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن بيريسيتش لم يتلق سوى عرضًا وحيدًا في الصيف الماضي من بايرن ميونخ، لشراء عقده نظير 12 مليون يورو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إدارة إنتر رفضت العرض، لأن قيمة بيريسيتش تتراوح بين 15 و17 مليون يورو.

وأوضح أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، قرر منح بيريسيتش فرصة جديدة للمشاركة هذا الموسم، لكنه لا يزال غير راضٍ عن المستوى الذي يقدمه اللاعب الكرواتي.

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